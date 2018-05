Questionado, Tiger Woods pode perder patrocínios

Neste ano, Woods se tornou o primeiro esportista bilionário do mundo, segundo a revista Forbes. E os problemas cresceram na mesma proporção. Desde o acidente, o golfista desapareceu dos comerciais transmitidos no horário nobre americano, assegura a Nielsen, especializada em medição de audiência. E o atleta deverá perder mais patrocínios.

A PepsiCo, segunda maior fabricante de bebidas do mundo, anunciou que vai tirar de circulação o Gatorade Tiger Focus, criado em 2008. O último golpe veio do Congresso. O deputado democrata Joe Baca retirou o projeto de homenagem a Woods. "Diante dos recentes eventos sobre Tiger Woods e sua família, não buscarei a aprovação para que receba a Medalha de Ouro do Congresso", disse o político, sobre a principal honraria da Casa.

Tanto debate se justifica porque Woods não teria sofrido um acidente comum. Embora as circunstâncias ainda não estejam esclarecidas, a hipótese mais comentada é de que o golfista bateu o carro após uma violenta briga com a mulher, a ex-modelo sueca Elin Nordegren. Para piorar a situação, o atleta admitiu ter sido infiel - desde a confissão, dezenas de mulheres reclamam o posto de amante.