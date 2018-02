Quiricomba é o primeiro a chegar na Eldorado-Brasilis Após velejar 115 horas, o barco carioca Quiricomba foi o primeiro a atracar nesta quinta-feira na Ilha de Trindade, na sétima edição da Eldorado-Brasilis, maior regata de vela oceânica do País, com 2.336 quilômetros. A tripulação é composta por alunos do quarto ano da Escola Naval do Rio de Janeiro. ?A beleza desta Ilha vale todo o sacrifício?, disse o comandante Carlos Acosta, que prevê a chegada à Vitória, no domingo. Na segunda e terceira posições estão Albatroz e Nirvana.