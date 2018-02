Quiricomba é o vencedor da regata Eldorado-Brasilis O veleiro Quiricomba foi o grande vencedor da sétima edição da Regata Eldorado Brasilis, que tem até sexta-feira como prazo para acabar ? são 2.336 quilômetros percorridos. O barco do Rio de Janeiro, do capitão Carlos Acosta, cruzou a linha de chegada na segunda-feira, com oito dias de regata ? totalizando 204h48min. O fita azul, já com tempo corrigido, garantiu o primeiro lugar entre as sete embarcações inscritas na regata. Com o resultado, o Sorsa, campeão em 2004, mantém o recorde da Eldorado Brasilis com a marca de 174 horas. No início da noite desta terça-feira, o Albatroz e o Nirvana deveriam chegar ao Yacht Clube de Vitória, no Espírito Santo. ?Para marinheiros de primeira viagem, estamos satisfeitos em levar o título de campeão na regata?, comentou Carlos Acosta.