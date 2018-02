Quiricomba lidera a Regata Eldorado-Brasilis O veleiro ?Quiricomba/Escola Naval?, do Rio de Janeiro, está na primeira posição da sétima edição da Eldorado-Brasilis, a maior regata oceânica do País, cujo percurso de ida e volta entre Vitória e a Ilha de Trindade tem 2.336 quilômetros. Os veleiros ?Albatroz? e ?Nirvana? estão na segunda e terceira posições, respectivamente. O vento Norte/Nordeste que soprava na largada, no sábado, ajudou com velocidade de 11 a 16 nós ? entre 22 e 32 km/h por hora. Os outros veleiros que estão na disputa são: ?Gato Xadrez?, ?Victorinox?, ?Kanaloa? e ?Axé?. O ?Sweet Dream? retornou a Vitória com problemas no mastro. Já o ?Galileo?, de Walter Antunes, nem chegou a largar - a embarcação teve a quilha quebrada quando seguia para a capital capixaba.