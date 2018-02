Quiricomba segue na liderança da Eldorado-Brasilis O veleiro ?Quiricomba/Escola Naval?, do Rio de Janeiro, segue na liderança da 7ª edição da Eldorado-Brasilis, a maior regata de vela oceânica do País. O percurso de ida e volta entre Vitória e Ilha de Trindade tem 2.336 quilômetros. E sete barcos participam da prova. Na segunda posição está o barco capixaba ?Albatroz?, seguido do carioca ?Nirbana?. De acordo com a organização, a previsão é de que os dois primeiros barcos cheguem nesta quinta-feira à Ilha de Trindade e o restante, só na sexta. Já a chegada à Vitória está programada para o dia 17.