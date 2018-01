Quirino e Raymundo empatam nos 100m Claudinei Quirino (CBAt) e Raphael Raymundo (Funilense/São Caetano) protagonizaram nesta quinta-feira os momentos de maior emoção do primeiro dia de disputa do Troféu Brasil de Atletismo, ao empatarem na primeira colocação da prova de 100m rasos, com o tempo de 10s35. Em terceiro, ficou André Domingos (10s37), seguido por Vicente Lenílson (10s47) e Cláudio Roberto Souza (10s51). Com esta classificação, todos os cinco garantiram uma vaga na equipe de revezamento 4x100m rasos, que representará o Brasil no Mundial do Canadá. Outros destaques do dia foram a vitória de Nélson Carlos Ferreira Júnior (Funilense/São Caetano) na prova de salto em distância, com a marca de 7m86. Já Thiago Jacinto Carahyba Dias (Orcampi), campeão mundial de juniores, saltou 7m62 e terminou na terceira colocação. Lucimar Aparecida de Moura (Vasco) foi a vencedora na prova de 100m rasos feminino (11s33). A decepção ficou com o finalista olímpico e vice-campeão mundial, em Sevilha, Sanderley Parrela (São Raimundo-AM), que sentiu uma contusão no tornozelo esquerdo e não disputou a prova de 400m rasos. Ao final do primeiro dia de disputas, a equipe de São Caetano lidera com 13 pontos, seguida por Vasco (11), ABC-DF (10), Orcampi (06) e São Paulo F.C. (04).