Quirino retorna no Troféu Brasil A festa do atletismo brasileiro, com cerca de 600 atletas, tem início amanhã com a 20ª edição do Troféu Brasil, no estádio Célio de Barros, no Maracanã, e a grande expectativa da competição é para a confirmação dos nomes que representarão o País no Mundial de Edmonton, no Canadá, entre os dias 3 e 12 de agosto. As provas de 100 e 200m rasos são as mais aguardadas e contarão com a presença do medalhista de prata em Sydney, Claudinei Quirino (Ulbra/Prudente), que volta a correr depois de quatro contusões consecutivas. "Esta competição vai servir para mostrar quais são minhas reais condições", disse Quirino, que ainda se recupera de uma inflamação na virilha esquerda. No Troféu Brasil, o velocista participará das provas de 100 e 200m rasos, além dos revezamentos 4x100 e 4x400m rasos. "Nos 100m, para fazer um teste, só participarei da fase eliminatória e depois desistirei." O desejo de se dedicar à prova de 400m rasos também foi prejudicado pelas contusões de Quirino. Segundo ele, todo o planejamento elaborado com o técnico Jayme Netto precisou ser refeito. Porém, se o Brasil levar uma equipe para a disputa do revezamento 4x400m rasos, no Mundial do Canadá, o velocista pretende participar da prova. A equipe medalhista de prata nas Olimpíadas de Sydney no revezamento 4x100m rasos também será uma atração deste Troféu Brasil. Como competem pela equipe de Prudente, Quirino, André Domingos e Edson Luciano formarão um dos times. Fábio Gonçalves Silva deve completar o time paulista de estrelas. Os outros dois atletas que conquistaram a medalha, Vicente Lenílson e Raphael Raymundo de Oliveira, respectivamente, disputarão a prova defendendo suas equipes, Vasco e Funilense/São Caetano, respectivamente. Lenílson e Oliveira ainda lutam pelo índice para o Mundial de Edmonton. Como o Troféu Brasil é a última chance para os atletas obterem o índice para a competição no Canadá, a disputa dos 100m rasos, prevista para amanhã, será decisiva para eles. Apesar de ter perdido a maioria de seus atletas olímpicos para Prudente, a equipe de São Caetano não deve encontrar dificuldades para conquistar seu nono título consecutivo. Além dos times paulistas, estão na disputa Vasco, São Raimundo/AM, que conta com Sandeley Parrela e Hudson de Souza, e Flamengo. O Brasil já tem 14 atletas qualificados para o Campeonato Mundial: Quirino, Claúdio Roberto, André Domingos, Parrela, Márcio Simão de Souza (Funilense/São Caetano), Eronildes Nunes de Araújo (Ulbra-Prudente), Hudson de Souza, Jadel Gregório (Funilense/São Caetano), Vanderlei Cordeiro de Lima (Funilense/São Caetano), Leonardo Vieira Guedes (Vasco), Fabiane dos Santos (Sem clube), Luciana de Paula Mendes (Funilense/São Caetano) e Maurren Higa Maggi (Funilense/São Caetano). Elisângela Adriano (Funilense/São Caetano) obteve a marca para o arremesso de peso, hoje, em Bogotá, na Colômbia . Exibição - Outra atração deste Troféu Brasil será a disputa-exibição dos 200m rasos feminino, para deficientes visuais, no sábado, que contará com a presença da recordista mundial e medalhista de ouro nos Jogos Paraolímpicos de Sydney, Adria Santos. A velocista está feliz com a possibilidade de voltar a competir no Brasil e disse estar se preparando para a disputa desta prova no Mundial do Canadá, que também valerá medalha.