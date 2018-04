Racha passa por acordo de entidade com o Cade A divisão do Clube dos 13 passa por uma determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do ano passado. O órgão firmou com o Clube dos 13 um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), estabelecendo uma série de regras para a venda dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. Pelo documento acabou o direito de preferência da TV Globo e foi determinada a abertura de concorrência para a venda dos direitos, por meio de envelopes fechados. Isso vale para TV aberta, fechada, pay per view, telefonia móvel e internet.