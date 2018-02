Rachaduras, infiltrações e mofo. Estádio de São Caetano em perigo

Um esquema de licitações fraudulentas pode comprometer a segurança do Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O Gaeco (grupo do Ministério Público de São Paulo especializado em combate ao crime organizado) abriu um inquérito em setembro deste ano para investigar irregularidades nas obras do estádio nos últimos nove anos. Entre 1998 e 2005, a prefeitura gastou R$ 2.981.536,21 em 29 obras realizadas no Anacleto Campanella. Em quase todas elas há alguma irregularidade na licitação. Apenas seis tinham algum projeto de engenharia. Várias delas nem sequer foram realizadas e muitas outras foram concluídas de forma inadequada, confessam os responsáveis pelas obras. Veja mais imagens da situação do Estádio Anacleto Campanella O resultado é um estádio semi-abandonado, em estado de conservação para lá de precário. Ontem, o Estado visitou o Anacleto Campanella. Há rachaduras, infiltrações, mofo, paredes descascando. A cobertura das arquibancadas está cheia de goteiras. ''''É evidente que isso põe em risco a segurança do torcedor'''', diz o promotor Roberto Wider, à frente das investigações. Ontem, o estádio estava novamente em obras. Segundo o Secretário Municipal de Esportes, Mauro Checkin, '''' o Anacleto Campanella será totalmente reformado'''' para o Campeonato Paulista, que começa em 16 de janeiro. Na 2ª rodada está previsto São Caetano x Corinthians. ''''Pode ter um atrasinho, um jogo ou outro, mas a idéia é deixá-lo pronto para o Paulistão'''', disse Checkin. O estádio pertence à prefeitura, mas segundo Checkin ''''há uma parceria com a Associação Desportiva São Caetano'''', segundo o qual ''''cada um fica responsável por um pouco da manutenção do estádio.'''' A investigação do Gaeco não aponta nenhuma responsabilidade do clube. Os principais investigados são os prefeitos desde 1998, assim como secretários municipais e empreiteiros. Um desses empresários é Antonio José Cressoni. Em depoimento, ao qual o Estado teve acesso, ele declarou que desde 2000 fez reformas no estádio Anacleto Campanella, mas que ''''nunca assinou nenhum contrato ou recibo, muito menos proposta comercial para participar de licitação''''. Cressoni relata ainda vários casos em que recebeu por obras nunca realizadas. Em outras passagens do depoimento, Cressoni cita ter recebido mais do que o combinado por determinada obra. Para construir uma estrutura metálica da arquibancada, ele diz ter recebido R$ 150 mil, mas que a obra não custou nem R$ 55 mil. O empreiteiro também ataca a prefeitura, dizendo que parte desse valor extra era repassado a funcionários municipais. Checkin rebate as acusações à prefeitura e desdenha as investigações do Gaeco. ''''As obras estão todas lá, não dá para entender essa investigação.'''' O promotor Roberto Wider diz que a apuração ainda está longe de terminar. ''''Tem muita fraude, tanto no estádio quanto em outras áreas.'''' A reportagem do Estado procurou o presidente da Federação, Marco Polo Del Nero, que não retornou a ligação.