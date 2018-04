Radcliffe confirma presença nos 10 mil A atleta britânica Paula Radcliffe, que chorou ao ter que abandonar a maratona no último domingo quando estava em 4º lugar e faltavam 7 quilômetros para o final, confirmou que vai correr os 10 mil metros rasos na tarde desta sexta-feira no Estádio Olímpico. Radcliffe tem a melhor marca mundial do ano com 30m17s15 nesta prova e disse estar recuperada recuperada física e mentalmente para lutar pela medalha nos 10 mil.