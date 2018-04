Radcliffe pode correr os 10 mil metros A britânica Paula Radcliffe, recordista mundial na maratona e vice-campeã mundial nos 10 mil metros rasos, foi inscrita para disputar amanhã esta prova do torneio olímpico de atletismo nos Jogos de Atenas. Ela havia abandonado a maratona quando estava em quarto lugar, vencida pela exaustão, a 7 quilômetros da chegada. Naquela oportunidade, não escondeu a sua decepcão e chorou. Desde a disputa da maratona, no dia 22, Radcliffe vem se recuperando, principalmente sob o ponto de vista mental para ficar em condições de correr os 10 mil metros. Max Jones, chefe da equipe de atletismo britânico, confirmou a inscrição da atleta, mas disse que será a própria Radcliffe que tomará a decisão final. ?Paula fez dois treinamentos ontem e sabe melhor do que ninguém de como se encontra?, afirmou o técnico sobre a fundista. A atleta garantiu que não se arriscará a correr os 10 mil metros se não estiver em perfeitas condições.