Radcliffe tenta redenção em Nova York A chance de redenção para a britânica Paula Radcliffe, recordista mundial da maratona, que abandonou a prova na Olimpíada de Atenas há 11 semanas, em lágrimas, após correr 36 quilômetros, é uma das principais atrações deste domingo em Nova York. A fundista é destaque no pelotão de elite da 35.ª edição da Maratona de Nova York, prova que os americanos transformaram em grande festa para atletas profissionais como medalhistas olímpicos, campeões e recordistas mundiais, e aficcionados de corridas de rua. A largada feminina será às 12h35 e a masculina às 13h10 (horários de Brasília). Uma multidão de 2 milhões de pessoas estará ao longo do percurso de 42 km e 195 m, na corrida que passa por cinco pontes e cinco bairros - Staten Island, Brooklin, Queens, Bronx e Manhattan - e termina no famoso Central Park, com premiação de mais de US$ 530 mil no total, e US$ 100 mil mais um carro para o campeão. A britânica Paula Radcliffe, de 30 anos, recordista mundial da maratona (2h15min25) era apontada como uma das favoritas nos Jogos Olímpicos de Atenas, mas se sentiu mal e não completou a prova, numa experiência que definiu como a mais traumática de toda sua carreira de atleta. Disse que está pronta para superar o desapontamento de Atenas e para correr forte e ganhar em Nova York. "É o tipo de coisa que nunca se esquece, mas tem de superar. Estou ansiosa para correr em Nova York." Radcliffe passou os últimos dois meses treinando em Flagstaff, no Arizona. Sem dúvida tem credenciais para ser apontada como favorita - já correu a maratona num tempo quase cinco minutos mais rápido do que qualquer outra mulher no mundo. Mas para chegar na primeira posição na prova norte-americana, terá de superar a si mesma - volta a competir apenas dois meses após a Olimpíada, um tempo curto - e a adversárias fortes. Estarão na corrida, Deena Kastor, dos EUA, medalha de bronze em Atenas, a queniana Margaret Okayo, atual campeã (2h22min31s) e a australiana Benita Johnson, campeã mundial de cross country. Na prova masculina, sempre ganham destaque os velozes quenianos, como o jovem Michael Rotich, de 22 anos, que ganhou a Maratona de Paris no ano passado com 2h06min33, ou Timithy Cherigat (tem 2h09min34) e Christopher Cheboiboch (2h08min17), segundo em Nova York em 2002 e terceiro em 2003. Os últimos vencedores da prova foram Rodgers Rop, em 2002, e Martin Lel, no ano passado. Há um grande interesse local em Meb Keflezighi, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, na prova ganha pelo italiano Stefano Baldini e que teve o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima no pódio, com a medalha de bronze. Keflezighi também teve um tempo curto de recuperação desde a Olimpíada. "Será a quarta maratona de Meb em 13 meses, o que deixa um técnico nervoso, mas concordamos que se ele não se sentisse bem após os Jogos não correria, e ele está aqui", disse o técnico Bob Larson.