Radcliffe vence Maratona de Nova York A Maratona de Nova York foi a volta por cima que esperava a britânica Paula Radcliffe, após abandonar a disputa na Olimpíada de Atenas quando estava a seis quilômetros do fim. Neste domingo, ela venceu a 35ª edição da corrida nova-iorquina com o tempo de 2h23m10 para o percurso de 42.195 metros da prova, que reuniu 35 mil corredores. Entre os homens, o campeão foi o sul-africano Hendrick Ramaala, com o tempo de 2h09m28, na sua primeira vitória numa maratona apesar de ter 32 anos. O fundista naturalizado norte-americano, nascido na Eritréia, Meb Keflezighi, medalha de prata na Olimpíada, em agosto, chegou em segundo lugar (2h09m53) e o queniano Timopthy Cherigat foi o terceiro (2h10m00). Radcliffe estava se cobrando, após o seu duplo abandono em Atenas, quando sofreu uma lesão na perna esquerda ? além de parar de correr a maratona, também não completou os 10 mil metros. Mas a chegada foi apertada neste domingo. A britânica, de 30 anos, superou por apenas 4 segundos a queniana Susan Chepkemei (2h23m14) ? é a primeira vez, desde 2000, que uma atleta do Quênia não vence a prova em Nova York. Radcliffe e Chepkemei correram lado a lado durante os últimos oito quilômetros da prova, mas a britânica ? que é dona do recorde mundial, com a impressionante marca de 2h15m25 ? ainda teve fôlego para um sprint final na chegada, já no Central Park, após percorrer cinco bairros de Nova York, com a boa temperatura de 17 graus (muitas vezes essa maratona é atrapalhada pelo frio e o vento). ?Tinha confiança de que poderia superá-la?, disse Radcliffe, logo após a vitória. ?Fiquei agradecida por Susan correr comigo. Ela é uma boa amiga.? Mais distante, a russa Lyubov Denisova foi terceira (2h25m18). Ramaala, assim como Radcliffe, teve em Nova York uma prova de redenção da temporada. Ele também abandonou a maratona olímpica em Atenas por causa de uma contusão. Neste domingo ganhou, mas não manteve a tradição de quebrar a fita de chegada da prova porque não a viu. Deixou o prefeito Michael Bloomberg e o diretor da prova Allan Steinfeld segurando a fita. Ramaala pediu desculpas por seu erro, mas comemorou a inédita vitória. ?Eu sempre disse que iria ganhar alguma maratona grande um dia. Isso não aconteceu nos últimos quatro anos, mas eu continuei tentando. Finalmente, eu consegui.?