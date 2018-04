Radiante, Kaká será pai pela primeira vez Enquanto aguarda ser eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo nesta temporada, Kaká ganhou um motivo a mais para comemorar um 2007 inesquecível: sua mulher, Caroline, estaria grávida, de acordo com um exame de sangue feito por ela durante a semana. Amigos do casal garantem que eles estão radiantes com a notícia. Kaká e Carol têm dois anos de casados.