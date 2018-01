Raducan, 18 anos, quer se aposentar Aos 18 anos, a ginasta romena Andreea Raducan anunciou que pretende se aposentar. Atualmente, Raducan é a grande estrela da ginástica olímpica da Romênia, uma das potências mundiais nesse esporte. Mas, alegando stress, falta de motivação e dificuldade em perder peso, ela quer desistir da carreira. A possibilidade de ficar sem sua maior estrela, que conquistou três medalhas de ouro no Mundial da Bélgica, no ano passado, está assustando os dirigentes romenos. Principalmente, porque daqui a dois meses acontece o Campeonato Europeu de Ginástica. Raducan ainda não confirmou oficialmente, mas parece estar decidida a se aposentar. Desde os Jogos de Sydney, em 2000, quando teve sua medalha de ouro confiscada por causa de doping, ela já engordou 7 quilos (pesa atualmente 45kg e mede 1,51m). ?Não sei o que acontece. Não estou agüentando mais. Temo um fracasso. Se não posso competir no mesmo nível de antes, então prefiro parar?, explicou a ginasta.