Radwanska e Muguruza evitam surpresa e vencem em Doha; Kvitova cai A polonesa Agnieszka Radwanska e a espanhola Garbiñe Muguruza evitaram surpresas em seus jogos nesta quarta-feira ao vencerem suas oponentes em sets diretos no Torneio de Doha. Já a checa Petra Kvitova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki sucumbiram nas oitavas de final e foram eliminadas do torneio disputado em quadra dura no Catar.