Rafael Nadal arrasa Rastogi e avança às quartas de Chennai Bicampeão de Roland Garros, o tenista espanhol Rafael Nadal não teve problemas para derrotar nesta quinta-feira o indiano Karan Rastogi, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, pelas oitavas-de-final do Torneio de Chennai, competição que distribui US$ 416 mil em prêmios e conta pontos para o ranking ATP Atual número dois do mundo, Nadal precisou de pouco mais de 1h20 para passar pelo indiano. "Foi um ótimo jogo, pois estive bem fisicamente nos lances", contou Nadal, que tem apenas 20 anos. "Joguei forte no primeiro set, pois o Rastogi mostrou que entrou em quadra para vencer." A competição em Chennai serve de preparação para Nadal, que tem como meta ganhar o seu primeiro título do Aberto da Austrália, competição que no último ano foi conquistado pelo melhor tenista do mundo, o suíço Roger Federer - o Grand Slam começa no dia 15 de janeiro. Nas quartas de Chennai, o adversário do espanhol será o italiano Davide Sanguinetti, que sofreu para derrotar o francês Nicolas Mahut, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 3/6 e 6/3, em mais de duas horas de duelo. Outros jogos pelas oitavas: Stefan Koubek/AUT 2 a 0 Paradorn Srichaphan/TAI - 6/1 e 6/2 Fabrice Santoro/FRA 2 a 0 Bjorn Phau/ALE - 6/4 e 6/2 Julien Benneteau/FRA 2 a 0 Igor Andreev/RUS - 7/6 (7/4) e 6/2