Rafael Nadal avança à oitava-de-final do ATP de Barcelona O tenista espanhol Rafael Nadal ganhou com tranqüilidade nesta quarta-feira do seu compatriota Feliciano López por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. A vitória garantiu a Nadal vaga à fase oitava-de-final do Torneio de Barcelona, evento que distribui cerca de 850 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP. Nadal precisou de pouco mais de 1h14min para passar por López. Esta foi a 43ª vitória seguida do tenista em pista de saibro. O adversário do espanhol na próxima fase do Torneio de Barcelona será o também espanhol Iván Navarro, que venceu o seu compatriota Daniel Gimeno-Traver por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/5. Em outro jogo desta quarta, o eslovaco Dominik Hrbaty foi eliminado ao perder por 2 a 0 para o espanhol Albert Costa, com parciais de 6/3 e 7/5. Também por 2 a 0, o espanhol Tommy Robredo passou pelo italiano Potito Starace (6/4 e 6/0).