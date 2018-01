Rafael Nadal avança à semifinal do ATP de Barcelona Pela fase quarta-de-final do Torneio de Barcelona, evento que distribui cerca de 850 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, sofreu nesta sexta-feira para eliminar o finlandês Jarko Nieminen por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Nadal começou mal a partida e só conseguiu se recuperar no segundo set, quando perdia por 4 a 1 - o espanhol conseguiu reverter o marcador e fechou em 6/4. Já no terceiro set, Nieminen não conseguiu resistir ao jogo de Nadal e perdeu por 6/3. A partida teve mais de 1h40min de duração. Essa foi a 45ª vitória seguida de Nadal no saibro. Ele está próximo do recorde do sueco Bjorn Borg, que tem 46 vitórias consecutivas em pista desta superfície. Na semifinal, o espanhol vai enfrentar o vencedor do duelo entre os seus compatriotas Nicolas Almagro e Juan Carlos Ferrero. Em outra partida pela fase quarta-de-final do Torneio de Barcelona, o espanhol Tommy Robredo derrotou o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Agora, Robredo vai enfrentar o suíço Stanislas Wawrinka, que passou pelo croata Ivo Karlovic por 2 a 1, de virada (4/6, 6/3 e 6/4).