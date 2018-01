Rafael Nadal avança às quartas-de-final do US Open O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou nesta segunda-feira o checo Jiri Novak por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 (7/3) e 6/4, pelas oitavas-de-final do US Open, o último Grand Slam do ano, que distribui cerca de US$ 18,5 milhões em prêmios. Nadal, que enfrentou problemas no segundo set por causa de dores na perna direita, precisou de pouco mais de 2h10 para passar pelo checo e garantir pela primeira vez na carreira vaga às quartas-de-final do US Open. Bicampeão de Roland Garros, Nadal vai enfrentar na próxima fase o russo Mikhail Youzhny, que nesta segunda surpreendeu ao eliminar o espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número seis, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/0 e 6/1. Só neste ano, Nadal já faturou mais de US$ 3,2 milhões em prêmios. Em jogo atraso, válido pela terceira rodada do US Open, o alemão Tommy Haas passou pelo norte-americano Robby Ginepri por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/1), 6/4, 3/6, 3/6 e 7/6 (7/1).