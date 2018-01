Rafael Nadal bate Henman e está nas semifinais em Dubai O tenista espanhol Rafael Nadal derrotou, nesta quinta-feira, o britânico Tim Henman por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1 - e avançou às semifinais do ATP de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que distribui cerca de 1 milhão de dólares em prêmios. O próximo rival do espanhol, cabeça-de-chave número 2 do torneio, sairá do vencedor do confronto entre os alemães Rainer Schuettler e Bjorn Phau. Este foi o responsável pela maior surpresa da competição até agora ao eliminar, nas oitavas-de-final, o norte-americano Andre Agassi. Em outra partida do dia, o russo Mikhail Youzhny venceu o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1 - e também se classificou às semifinais. Seu adversário sairá do jogo entre o suíço Roger Federer, número 1 do mundo, e o checo Robin Vik.