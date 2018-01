Rafael Nadal confirma favoritismo e avança no US Open O espanhol Rafael Nadal, cabeça-de-chave n.º 2 do US Open, venceu, neste domingo, o sul-africano Wesley Moodie por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4). Nas oitavas-de-final do torneio ele enfrentará o checo Jiri Novak, que derrotou o belga Xavier Malisse por 6/7 (8/6), 6/3, 6/4 e 6/4. Já o chileno Fernando González desperdiçou uma vantagem de 2 sets a 1 e disse adeus ao US Open ao perder por 6/3, 3/6, 2/6, 6/3, 6/2 para o inglês Andrew Murray. González, cabeça-de-chave n.º sete, mais uma vez cai na terceira rodada da competição. Murray, de 19 anos, chegou com moral para o jogo, pois acabou com uma série de 55 vitórias consecutivas de Roger Federer em quadras norte-americanas, ao derrotar o n.º 1 do mundo no mês passado no Masters de Cincinnati.