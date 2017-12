Rafael Nadal consegue vitória heróica em Londres Jogando na grama, que não é sua especialidade, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, conseguiu derrotar nesta quinta-feira o seu compatriota Fernando Verdasco por 2 sets a 1, pelas oitavas de final do Torneio de Queens, na Inglaterra - a competição serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará no final de junho. Verdasco começou muito bem a partida e com poucos erros conseguiu fechar o primeiro set em 6/2. No segundo, os dois tenistas disputaram ponto a ponto e o set acabou indo para o tie-break - melhor para Nadal, que fez 7/6 (7/3). O terceiro set foi igual ao anterior e novamente o tenista número dois do mundo venceu no tie-break por 7/6 (7/3). Agora, Nadal vai enfrentar nas quartas-de-final o australiano Lleyton Hewitt, que derrotou o bielo-russo Max Mirnyi por 2 a 1, parciais de 4/6, 6/1 e 7/6 (7/4). Em outra partida pelas oitavas, o inglês Tim Henman passou pelo francês Nicola Mahut por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Já o russo Dmitry Tursunov derrotou o taiwanês Yeu-Tzuoo Wang por 2 a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1.