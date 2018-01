Rafael Nadal derrota finlandês e avança na Inglaterra Mesmo atuando em quadra de grama, que não é a sua especialidade, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, não encontrou problemas nesta quinta-feira para passar pelo tenista finlandês Jarkko Nieminen por 3 sets a 0 e garantir vaga às semifinais do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Com tranqüilidade, Nadal impôs o seu saque e fechou o primeiro set em 6/3. No segundo, Nieminen até que tentou esboçar alguma reação, mas caiu por 6/4, o mesmo placar do terceiro set. A partida teve pouco mais de 2h15 de duração. O espanhol tenta conquistar o seu primeiro título em Wimbledon. "Estou muito feliz pela minha classificação. Chegar até aqui, jogando na grama, é um sonho. Mas não sei se poderei me tornar o rei da grama, pois nesse tipo de quadra Federer é o melhor", explicou Nadal, que tem como especialidade as quadras de saibro. O adversário do espanhol na semifinal será o cipriota Marcos Baghdatis, cabeça-de-chave número 18. A outra partida será disputada entre o suíço Roger Federer, número um do mundo e tricampeão de Wimbledon, e o sueco Jonas Bjorkman, de 34 anos.