Rafael Nadal derrota Labadze e avança em Wimbledon Jogando em quadra de grama, que não é sua especialidade, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou nesta segunda-feira o georgiano Irakli Labadze por 3 sets a 0 e avançou às quartas-de-final do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano. Com tranqüilidade e sem cometer erros, Nadal fechou o primeiro set em 6/3. No entanto, Labadze melhorou na partida e o espanhol só conseguiu vencer o segundo set no tie-break, por 7/6 (7/4). Já no terceiro, o número dois do mundo não encontrou dificuldades para quebrar o saque do georgiano e fazer 6/3. Com a vitória, Nadal vai enfrentar nas quartas de Wimbledon o finlandês Jarkko Nieminen, cabeça-de-chave número 22, que nesta segunda sofreu para passar russo Dmitry Tursunov por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 6/4, 6/7 (2/7), 6/7 (6/8) e 9/7. Em outro jogo, o tenista croata Mario Ancic, cabeça-de-chave número 7, passou pelo sérvio Novak Djokovic por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 4/6, 4/6, 7/5 e 6/3. Com a vitória, Ancic vai enfrentar nas quartas-de-final o suíço Roger Federer, número um do mundo.