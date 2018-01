Rafael Nadal derrota Philippoussis e avança no US Open O tenista espanhol Rafael Nadal mostrou nesta quarta-feira que é um forte candidato ao título do US Open, último Grand Slam da temporada. Sem interrupções por causa da chuva em Nova York, o número 2 do mundo derrotou o australiano Mark Philippoussis, que já ganhou o Aberto de Wimbledon, por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/4 e 6/4 - em sua estréia no torneio norte-americano. Na próxima rodada, Nadal terá pela frente o peruano Luís Horna, que bateu o espanhol Guillermo García-Lopez também por 3 a 0 - parciais de 7/5, 6/4 e 6/3. Também com certa facilidade, o chileno Fernando González (cabeça-de-chave número 10) venceu o checo Jiri Vanek por 3 sets a 0 - com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário será outro tenista da República Checa - Jan Hajek, que ganhou do compatriota Lukas Dlouhy por 3 a 0 (6/3, 6/4 e 6/4). Na tentativa de voltar aos melhores tempos e às primeiras colocações do ranking mundial, o russo Marat Safin teve que suar para passar pelo checo Robin Vik por 3 sets a 1 - com parciais de 6/1, 6/1, 3/6 e 6/3. Quem já está eliminado é o argentino Guillermo Coria, que sofreu uma lesão muscular na perna direita durante o jogo contra o norte-americano Ryan Sweeting. Em outros jogos do dia, o checo Tomas Berdych (cabeça 12) venceu o sérvio Boris Pashanski por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 6/2 e 6/1 -, o alemão Floriano Mayer eliminou o austríaco Stefan Koubek também por 3 a 0 - parciais de 6/4, 6/1 e 6/1 - e o belga Olivier Rochus bateu o francês Olivier Patience por 3 a 0 - parciais de 6/0, 6/2 e 6/2.