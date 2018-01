Rafael Nadal é eliminado do Masters Series de Cincinnati O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do Mundo, foi surpreendido nesta sexta-feira e eliminado nas quartas-de-final do Masters Series de Cincinnati pelo seu compatriota Juan Carlos Ferrero, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/3). A partida entre os dois tenistas teve pouco mais de 2h40 de duração. Essa foi a segunda vez neste mês que o espanhol foi eliminado de uma competição de Masters Series antes de chegar às semifinais - na semana passada, ele havia caído diante do checo Tomas Berdych, em Toronto, no Canadá. Na próxima fase, Ferrero vai enfrentar o vencedor do duelo entre o croata Ivan Ljubicic, número quatro do mundo, e o espanhol Tommy Robredo. O Masters de Cincinnati distribui cerca de US$ 2,4 milhões em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP - a competição também serve de preparação para o US Open, o quarto Grand Slam do ano, que começa no final deste mês.