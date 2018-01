Rafael Nadal estréia com fácil vitória em Indian Wells Numa rodada de grandes estrelas - chamada até de "super domingo" - em que estavam programadas partidas de Roger Federer, Marat Safin, Andre Agassi, Maria Sharapova, o primeiro favorito a entrar em quadra foi o espanhol Rafael Nadal. O tenista número 2 do mundo não decepcionou na estréia do Masters Series de Indian Wells e venceu o checo Jan Hernych por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/4. O torneio com chave de 96 jogadores, em que os cabeças-de-chave saem uma rodada à frente, está com vários jogos atrasados por causa das chuvas. Na partida de Nadal e Hernych, o nível do jogo foi prejudicado por fortes ventos, que alteravam a trajetória da bola. Em outros jogos deste domingo, o norte-americano Mardy Fish ganhou do italiano Filippo Volandri por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/2 - e o espanhol Tommy Robredo bateu o dinamarquês Kenneth Carlsen também por 2 a 0 (6/1 e 6/3). No feminino, a russa Maria Kirilenko ganhou da japonesa Shinobu Asagoe por 2 a 0 (6/2 e 6/1).