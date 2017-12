Rafael Nadal estréia com vitória no Torneio de Estocolmo Bicampeão de Roland Garros, o tenista espanhol Rafael Nadal confirmou o seu favoritismo e derrotou nesta terça-feira, pela primeira rodada do Torneio de Estocolmo, competição que distribui cerca de 600 mil euros em prêmios, o holandês Raemon Sluiter por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Número dois do mundo, Nadal precisou de pouco mais de 1h30 para passar pelo holandês. Agora, o espanhol, que utiliza o Torneio de Estocolmo como preparação para o Masters Series de Madri, vai enfrentar nas oitavas-de-final o vencedor do duelo entre o italiano Davide Sanguinetti e o sueco Joachin Johansson. Em outro cconfronto, o belga Kristof Vliegen não teve problemas para aplicar 2 a 0 no chileno Nicolás Massu, com parciais de 6/2 e 6/4. Também por 2 a 0, o francês Marc Gicquel passou pelo inglês Jonathan Marray, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Outro que garantiu vaga foi o sueco Andreas Vinciguerra, que derrotou o francês Nicolas Devilder, com parciais de 6/4 e 6/1. Já o argentino Juan Monaco foi obrigado a abandonar a partida contra o espanhol Feliciano López durante o quarto game do primeiro set, por causa de contusão no joelho direito, após 25 minutos de confronto. Monaco perdia por o set por 2 a 1.