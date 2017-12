Rafael Nadal ganha fácil de Tim Henman em Roma Rafael Nadal continua sua caminhada tranqüila rumo a mais um título. Nesta quinta-feira, o jovem tenista espanhol ganhou com facilidade do inglês Tim Henman, por 2 sets a 0 (duplo 6/2), e passou para as quartas-de-final do Masters Series de Roma. Agora, Nadal vai enfrentar o chileno Fernando Gonzalez, que eliminou o checo Tomas Berdych por 6/2 e 6/4. Nos dois confrontos entre os dois tenistas até agora, o espanhol sofreu duas derrotas: em Stuttgart/2003 e Miami/2004. Com 19 anos e ocupando a segunda colocação do ranking mundial, Nadal também está muito perto de bater um incrível recorde. Ele já soma 50 vitórias seguidas em quadras de saibro, atrás apenas do argentino Guillermo Villas, que venceu 53 jogos consecutivos neste tipo de piso. Os outros confrontos das quartas-de-final do Masters Series de Roma já estão definidos. O argentino David Nalbandian vai jogar contra o croata Mario Ancic, o norte-americano Andy Roddick irá enfrentar o francês Gael Monfils e o espanhol Nicolas Almagro terá pela frente o número 1 do mundo, o suíço Roger Federer.