Rafael Nadal ganha vaga na semifinal

Principal estrela do Rio Open, o espanhol Rafael Nadal, 5º no ranking da ATP, nem precisou entrar em quadra ontem, no Jockey Club, para garantir sua vaga na semifinal do torneio. Seu adversário, o ucraniano Alexandr Dolgopolov (33º), desistiu da competição devido a uma lesão no ombro direito.

Nadal vai enfrentar hoje o uruguaio Pablo Cuevas (45º), que venceu o argentino Federico Delbonis (46º) por 6/4 e 7/6.

Na outra semifinal, o argentino Guido Pella (71.º), que derrotou de virada o espanhol Daniel Gimeno-Traver (118.º) por 5/7, 6/1 e 7/5, vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol David Ferrer (6º), atual campeão do torneio, e o austríaco Dominic Thiem (19º), em duelo não encerrado até o fechamento desta edição.

Na competição feminina, a única brasileira que ainda disputava a chave de simples, Paula Gonçalves (285ª no ranking da WTA), foi derrotada pela norte-americana Shelby Rogers (131ª) por 2 sets a 1 (6/2, 5/7 e 6/3).

A italiana Francesca Schiavone (132.ª) também garantiu presença na semifinal vencendo a holandesa Cindy Burger (187.ª) por 3/6, 7/6 e 6/3. Outra que foi à semifinal é a croata Petra Martic (162ª), que venceu a espanhola Lara Arruabarrena (89ª) por 2 sets a 1 (6/4, 5/7 e 7/5).

Nas duplas masculinas, os brasileiros Thomaz Bellucci e Marcelo Demoliner se classificaram para a semifinal vencendo Paul-Henri Mathieu e Tsonga por 7/5 e 6/2.

Dívida. O tenista Novak Djokovic cobra na Justiça US$ 650 mil (R$ 2,6 milhões) do governo do Estado do Rio. O número 1 do mundo recebeu só US$ 450 mil (R$ 1,8 milhão) dos US$ 1,1 milhão (R$ 4,4 milhões) acordados para fazer jogo de exibição contra Gustavo Kuerten em 2012. A secretaria estadual da Fazenda informou que não há data para a quitação do débito.