Rafael Nadal se classifica à quarta-de-final de Montecarlo Com tranqüilidade e total domínio da partida, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou nesta quinta-feira o belga Kristolf Vliegen por 2 sets a 0, com duplos 6/3. O resultado garantiu a Nadal uma vaga à quarta-de-final do Masters Series de Montecarlo. Esta foi a 39ª vitória consecutiva de Nadal atuando em pista de saibro. O próximo adversário do espanhol, que no ano passado conquistou o Masters de Montecarlo, sairá do confronto entre o argentino Guillermo Coria e o alemão Nicolas Kiefer. Em outro jogo, o argentino Gaston Gaudio derrotou o italiano Alessio Di Mauro por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Ele vai enfrentar o espanhol Tommy Robredo, que nesta quinta surpreendeu e derrotou o argentino David Nalbandian.