Rafael Nadal se classifica no Masters de Montecarlo Pelo complemento da segunda rodada do Masters Series de Montecarlo, evento que distribui aproximadamente 3 milhões de euros em prêmios, o espanhol Rafael Nadal venceu nesta quarta-feira o tenista Jean-Rene Lisnard, de Mônaco, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Nadal precisou de pouco mais de 1h19min para derrotar Lisnard. Com a vitória, o espanhol garantiu vaga à fase oitava-de-final do Masters de Montecarlo. Ele vai enfrentar o vencedor do duelo entre o belga Kristof Vliegen e o checo Jan Hernych. O também espanhol David Ferrer foi outro que garantiu vaga à oitava-de-final ao passar pelo eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4. Já o francês Gilles Simon eliminou o checo Tomas Berdych em um jogo disputadíssimo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (5/7) e 6/4.