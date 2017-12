Rafael Nadal sofre lesão e abandona o Torneio de Queens Por causa de uma contusão no ombro, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, abandonou nesta sexta-feira a partida contra o australiano Lleyton Hewitt, pelas quartas-de-final do Torneio de Queens. A competição é disputada na grama e serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará no final de junho. Jogando na grama, que não é sua especialidade, Nadal conseguiu fechar o primeiro set por 6/3. No entanto, o espanhol sentiu dores no ombro e foi derrotado no segundo por 6/3. Nadal preferiu não arriscar e abandonou a partida. "Nem me dei conta que ele estava com uma lesão, pois batia tão forte na bola", explicou Hewitt. Na próxima fase, Hewitt vai enfrentar o inglês Tim Henman, que nesta sexta passou pelo russo Dmitry Tursunov por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1). Já o francês Gael Monfils também sentiu uma lesão nas costas antes do começo do segundo set e desistiu do jogo contra o norte-americano James Blake - Monfils havia perdido o primeiro set por 6/1.