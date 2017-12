Rafael Nadal sofre para vencer Mathieu na França Número dois do mundo, o tenista espanhol Rafael Nadal encontrou muitas dificuldades neste sábado para derrotar o francês Paul-Henri Mathieu por 3 sets a 1, pela terceira rodada do Aberto de Roland Garros. Os torcedores franceses compareceram em massa para apoiar Mathieu, que começou empolgado e fechou o primeiro set por 7/5. No entanto, Nadal conseguiu quebrar o saque do francês e venceu o segundo por 6/4. O desempenho do espanhol foi igual no terceiro e quarto sets. Nadal, que busca o bicampeonato de Roland Garros, venceu ambos por 6/4. A vitória sobre Mathieu foi a 56ª seguida em pista de saibro e o presente de aniversário do espanhol, já que neste sábado ele completa 20 anos. O adversário de Nadal nas oitavas-de-final será o australiano Lleyton Hewitt, que derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 6/2 e 6/2. Também por 3 a 0, o espanhol David Ferrer foi derrotado pelo seu compatriota Rubén Ramírez Hidalgo, com parciais de 7/6 (7/4), 7/5 e 6/4. Em outro jogo, o eslovaco Novak Djokovic passou pelo alemão Tommy Haas por 3 a 0, com parciais de 7/5, 6/1 e 7/6 (7/4). Por 3 a 1, o francês Julien Benneteau eliminou o checo Radedk Stepanek, com parciais de 5/7, 7/5, 7/6 (10/8) e 6/3. Na próxima fase, Benneteau vai enfrentar o espanhol Alberto Martín, que passou pelo belga Olivier Rochus por 3 sets a 2, com parciais de 7/5, 4/6, 6/7 (5/7), 6/1 e 6/4.