Rafael Nadal termina o ano com derrota Não foi bom o último jogo de 2007 para o espanhol Rafael Nadal, segundo do ranking da ATP, atrás apenas do suíço Roger Federer. Atuando ao lado do compatriota Bartolomé Salva Vidal, ele acabou derrotado para o cipriota Marcos Baghdatis e o francês Marc Gicquel por um duplo 6/4 na rodada de duplas do Aberto de Madrás, na Índia. No individual, Nadal estréia hoje diante do francês Mathieu Montcourt.