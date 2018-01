Rafael Nadal vence mais uma em quadra de saibro Pela fase oitava-de-final do Torneio de Barcelona, evento que distribui aproximadamente 850 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou facilmente o seu compatriota Iván Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Essa foi a 44ª vitória consecutiva de Nadal em quadras de saibro. Agora, ele está a apenas duas partidas do recorde do sueco Bjorn Borg. O resultado também garantiu a Nadal uma vaga na fase quarta-de-final do Torneio. Outro tenista que avançou nesta quinta no ATP de Barcelona foi o checo Radek Stepanek, que venceu o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2.