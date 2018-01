Rafael Nadal vence pelo Masters de Montecarlo Pelo complemento da primeira rodada do Masters Series de Montecarlo, que distribui cerca de 3 milhões de euros em prêmios, o tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, derrotou nesta terça-feira o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0, com duplos 6/4. O espanhol não encontrou muitos problemas e precisou de pouco mais de uma hora e meia para vencer o tenista francês. Agora, Nadal vai enfrentar o vencedor do confronto entre o inglês Andy Murray e o tenista Jean Rene Lisnard, de Mônaco. Outro que não teve problemas para avançar em Montecarlo foi o argentino Guillermo Coria, que eliminou o russo Mikhail Youzhny por 2 a 0 (6/3 e 6/1). Também por 2 a 0, o checo Tomas Berdych derrotou o francês Fabrice Santoro, com parciais de 6/2 e 6/4. Já o russo Nikolay Davydenko, um dos favoritos do Masters de Montecarlo, foi surpreendido pelo sueco Robin Soderling e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4. Outro que decepcionou foi o russo Marat Safin, que foi eliminado ao perder para o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5. Veja outros resultados desta terça: Potito Starace (ITA) 2 X 0 Nicolas Mahut (FRA) - 7/6 (7/2) e 6/2 Feliciano López (ESP) 2 X 1 Victor Hanescu (ROM) - 6/4, 4/6 e 7/6 (7/2) Gilles Simon (FRA) 2 X 0 Teimuraz Gabashvili (RUS) - 6/4 e 6/2 Benjamin Balleret (MON) 2 X 0 Christophe Rochus (BEL) - 6/3 e 6/3