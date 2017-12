Rafael Nadal vence pelo Masters Series de Roma O tenista espanhol Rafael Nadal, atual número dois do mundo, estreou nesta terça-feira com vitória no Masters Series de Roma, evento que distribui mais de US$ 2,5 milhões em prêmios. Ele derrotou o seu compatriota Carlos Moya por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/2, em pouco mais de 1h50min de jogo. A vitória de Nadal foi a 48ª seguida em pista de saibro. O recorde pertence ao tenista argentino Guillermo Villas, que tem 53. Se Nadal conquistar o Masters Series de Roma ele conseguirá igualar essa marca. O jogo começou fácil e Nadal não teve dificuldades para fechar o primeiro set em 6/1. Mas, Moya reagiu e ganhou o segundo em 6/2. No terceiro, Nadal voltou a se impor e não deu chances para seu compatriota, fechando em 6/2. O próximo adversário de Nadal sairá do confronto entre o inglês Andy Murray e o italiano Filippo Volandri, que ainda vão jogar nesta terça pela primeira rodada do Masters de Roma. Em outro jogo, o russo Nikolay Davydenko, número seis do mundo, venceu o sérvio Boris Pashanski por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. O finlandês Jarkko Nieminen eliminou o francês Sebastien Grosjean por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1. Numa partida disputada, o cipriota Marcos Baghdatis precisou de pouco mais de 1h55min para derrotar o belga Oliver Rochus por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Já o espanhol Juan Carlos Ferrero foi derrotado pelo francês Paul-Henri Mathieu por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h08min de jogo.