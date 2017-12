Rafael Nadal vence pelo Torneio de Tênis de Queens O tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, venceu nesta quarta-feira o norte-americano Mardy Fish por 2 sets a 0, pela segunda rodada do Torneio de Queens, na Inglaterra - a competição é disputada na grama é serve de preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará no final de junho. A grama não é especialidade de Nadal, por isso, o tenista espanhol precisou ir para o tie-break para fechar o primeiro set 7/6 (7/1). No entanto, o bicampeão de Roland Garros conseguiu melhorar no segundo set e não deu qualquer chance para Fish - 6/1. Na próxima fase, Nadal vai enfrentar o espanhol Fernando Verdasco, que derrotou o coreano Hyung-Taik Lee por 2 a 1, parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. Em outra partida pelo Torneio de Queens, o norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número três da competição, passou pelo canadense Frank Dancevic por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/3. Já o croata Ivan Ljubicic, número quatro do mundo, passou pelo romeno Razvan Sabau por 2 a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/2. Também por 2 a 0, o chileno Fernando Gonzalez passou pelo francês Antony Dupuis, parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/2).