Rafael Nadal vira estátua de cera em museu na Espanha O tenista espanhol Rafael Nadal, de 19 anos, ganhou nesta terça-feira uma estátua de cera no Museu de Cera de Madri. Nadal se juntou a outras personalidades do esporte que também estão sendo representadas no local, como os jogadores Raúl González, Fernando Torres e Zinedine Zidane. "A réplica parece ser agressiva, mas estou encantado de ser representado em um Museu tão importante, com todos os personagens que estão aqui", explicou Nadal. Os artistas responsáveis pela estátua passaram alguns dias na casa do espanhol para tirar todas as suas medidas e características. Um dos principais ídolos da Espanha ao lado do piloto Fernando Alonso na atualidade, Nadal é o atual número dois do ranking mundial da ATP. O último título conquistado pelo tenista foi o Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em março deste ano.