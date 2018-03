Rafael Ramos vence prova de hipismo O cavaleiro Rafael Ramos venceu a prova com obstáculos de 1,30 metro, e desempate de 1,40 metro, na abertura da Copa Inverno de Salto, neste sábado, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Amanhã acontece a prova principal do programa, com obstáculos de 1,40 metro.