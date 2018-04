Rafael Silva fatura o bronze no Grand Prix de judô

Também no Grand Prix deste final de semana, Leonardo Leite, no meio-pesado, terminou em quinto lugar. Até o momento, o Brasil já conquistou 12 medalhas nesta temporada (dois ouros, cinco pratas, cinco bronzes) em eventos da Federação Internacional de Judô, todos qualificatórios para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Atleta do Pinheiro, Rafael Silva faturou neste domingo a sua segunda medalha seguida no Circuito Mundial. Na Copa do Mundo de Budapeste, no final de semana passado, ele ficou com o ouro. Atual 15.º no ranking mundial, ele só parou diante do campeão mundial e olímpico Keiji Suzuki na semifinal na Alemanha.

O próximo compromisso da seleção brasileira sênior de judô é o Campeonato Pan-Americano, no primeiro final de semana de abril, em Guadalajara, também valendo pontos para o ranking mundial.