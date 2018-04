Rafaela Silva perde disputa do bronze no Mundial de Judô

O Brasil voltou a perder uma disputa de medalha de bronze na disputa do Mundial de Judô, que está sendo realizado na cidade de Roterdã. Depois de Sarah Menezes ser derrotada na quarta-feira, Rafaela Silva, na categoria até 57kg, perdeu nesta quinta para Kifayat Gasimova, do Azerbaijão.

Atleta mais jovem da delegação brasileira na Holanda, com 17 anos, e campeã mundial júnior, Rafaela Silva foi superada na disputa de medalha com um ippon. "Dei o meu melhor, mas infelizmente não consegui obter o meu melhor resultado", lamentou o brasileiro, em entrevista ao SporTV.

Rafaela Silva venceu as duas primeiras lutas no Mundial. Em pouco mais de um minuto, ela superou a costa-riquenha Adriana Pineda com um ippon. Em seguida, a brasileira venceu a norte-americana Marti Malloy novamente com um ippon. Nas quartas de final, porém, Rafaela Silva perdeu para a japonesa Kaori Matsumoto por conta de duas punições.

Com o revés, a brasileira caiu para a repescagem e precisava vencer duas lutas. Ela teve sucesso no primeiro combate, ao superar Chen-Ling Lien, de Taipé, com um wazari. Mas fracassou diante de Kifayat Gasimova, do Azerbaijão.

Dono de dois bronzes olímpicos, Leandro Guilheiro caiu prematuramente na categoria até 73kg no Mundial de Judô. O brasileiro venceu as suas duas primeiras lutas superando o suíço David Papaux e o búlgaro Stefan Shopov por ippon.

No entanto, ele parou em Rinat Ibragimov, do Casaquistão. "Era um adversário perigoso e acabei ficando numa posição na luta contra ele onde não tinha opção para escapar do golpe. É uma pena, estou morto por dentro. Nos outros mundiais eu não estava bem fisicamente e, desta vez, estava 100%. Ele teve méritos para sair vitorioso", disse Leandro.

A brasileira Érika Miranda, que competia na categoria até 52kg, foi eliminada na segunda luta. Em sua estreia, ela derrotou a derrotou a indiana Devi Kalpana Thoudam, por ippon. Em seguida, ela enfrentou a cubana Yanet Bermoy e perdeu por decisão da arbitragem, após empates no tempo regulamentar e no golden score.