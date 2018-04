Rafaela Silva perde na estreia do Masters de judô O Brasil iniciou mal sua participação no Mundial Master de judô, torneio disputado em Suwon, na Coreia do Sul, que reúne os 16 judocas mais bem ranqueados de cada categoria. Neste sábado, a peso leve (até 57 quilos) Rafaela Silva perdeu a sua primeira luta para a sul-coreana Jan-Di Kim e foi eliminada da competição.