Rafal Nadal é bicampeão do Aberto de Roland Garros O tenista espanhol Rafael Nadal, de apenas 20 anos, conquistou neste domingo o bicampeonato do Aberto de Roland Garros, ao derrotar o suíço Roger Federer, número um do mundo, por 3 sets a 1, de virada - ele já havia conquistado a competição no ano passado. De quebra, Nadal conseguiu a 60ª vitória seguida em quadra de saibro. Neste ano, os tenistas haviam se enfrentado por três vezes, com três vitórias do espanhol. O próprio Federer, que buscava o seu primeiro título de Roland Garros, havia declarado que não sabia como parar Nadal. No entanto, o suíço começou o jogo arrasador. Federer dominou completamente o primeiro set e fechou por 6/1. No segundo, Nadal voltou diferente e jogando com seriedade devolveu o placar (6/1). Já o terceiro set foi disputadíssimo e o espanhol levou a melhor ao quebrar o saque de Federer (6/4). O suíço foi com tudo no quarto set, mas acabou derrotado no tie break por 7/6 (7/4). Foi o 18.º título da carreira de Nadal. Federer viu desmoronar o sonho de se tornar o terceiro tenista no mundo a conquistar quatro títulos consecutivos de Grand Slam (Wimbledon, Aberto dos Estados Unidos, Aberto da Austrália e Roland Garros) - só Donald Budge (1938) e Rod Laver (1962) tinham conseguido esse feito. Com a vitória deste domingo, Nadal aumentou a vantagem sobre Federer. Em sete confrontos, o espanhol venceu seis partidas.