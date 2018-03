Rahman acerta revanche com Lewis Depois de um verdadeiro leilão, o norte-americano Hasim Rahman definiu nesta quarta-feira que aceitará a revanche pedida pelo inglês Lennox Lewis. Rahman conquistou o título mundial dos pesados no mês pesado ao nocautear surpreendentemente o campeão Lewis na África do Sul. A luta só foi acertada porque Rahman assinou contrato com a rede de tevê HBO em troca de US$ 14 milhões. A revanche será realizada em agosto ou setembro em local a ser definido. Mike Tyson também queria lutar com o novo campeão.