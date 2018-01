Rahman manda recado a Mike Tyson O norte-americano Hasim Rahman, campeão mundial dos pesados do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe, mandou recado para seu compatriota Mike Tyson: "Calma. Vamos nos enfrentar, mas antes preciso derrotar Lennox Lewis e o vencedor entre Ruiz e Evander Holyfield." Rahman está treinando em Big Bear, na Califórnia, para seu combate de 17 de novembro, em Las Vegas, contra o britânico Lewis. Será sua primeira defesa de título - o boxeador tornou-se campeão em abril, ao nocautear justamente Lewis no quarto assalto, em luta na África do Sul. Leia mais no Jornal da Tarde