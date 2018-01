Rahman sofre acidente nos EUA O novo campeão mundial dos pesos pesados de boxe, o norte-americano Hasim Rahman, tomou um grande susto hoje em Baltimore, cidade em que vive nos Estados Unidos. O pugilista sofreu um acidente ao bater seu carro num táxi. Ele, a mulher e os filhos participavam de homenagens pela conquista do título. Todos tiveram apenas ferimentos leves e foram atendidos no John Hopkins Hospital. Rahman ganhou o cinturão de campeão mundial no domingo ao nocautear o inglês Lennox Lewis, na África do Sul.