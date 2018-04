Raikkonen sofre acidente na estreia como piloto de rali

Campeão da Fórmula 1 em 2007, Raikkonen foi dispensado pela Ferrari no final ano passado e, sem espaço para continuar na categoria, resolveu virar piloto de rali. Em sua estreia, o Rali Ártico está servindo como preparação para o Mundial de Rali, que começa em 11 de fevereiro.

Na primeira etapa do Rali Ártico, na quinta-feira, Raikkonen tinha terminado em segundo lugar, 5,5 segundos atrás do espanhol Dani Sordo. Nesta sexta, no entanto, o piloto finlandês acabou sofrendo o acidente, ao sair da pista coberta de neve e bater numa árvore.

Raikkonen e seu navegador, o finlandês Kai Lindstrom, nada sofreram no acidente. E, com a ajuda dos espectadores, conseguiram colocar o carro novamente na pista. Mas terminaram a etapa quase 30 minutos atrás de Dani Sordo, que segue líder da prova, cujo final será neste sábado.